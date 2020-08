En una conversación transmitida por Instagram Live, "El Puma" José Luis Rodríguez y la actriz mexicana Lucía Méndez aclararon una polémica que mantenían desde hace 35 años, luego que el actor y cantante venezolano se negara a protagonizar una teleserie mexicana con la también artista.

Durante la transmisión por la red social, ambos hicieron interesantes revelaciones en torno a su carrera y vida personal, que provocaron que en 1985 no pudieran protagonizar uno de los grandes éxitos de Televisa, la telenovela "Tú o nadie", consignó el diario El Universal de México.

Según el mencionado medio, la ex pareja de Méndez, y por muchos años manager de "El Puma", Héctor Marcely, quien se encargó de sembrar la discordia en el venezolano que, al final, decidió no participar en el proyecto que le abriría las puertas de México.

"Jamás te despreciaría"

"El Puma", quien comentó durante la conversación que esta telenovela iba a ser la primera que realizaría en México, aseguró que una vez que le ofrecieron el papel protagónico, Marcely comenzó a crear polémica y a cuestionar el papel del venezolano.

La insistencia de su exmanager fue tal que "El Puma" decidió hablar con el productor de la telenovela Ernesto Alonso para pedirle que hiciera algunos arreglos para su personaje y que resaltara más. Sin embargo, recibió una respuesta tajante.

"Ernesto me dijo 'o la haces o no la haces', entonces cuando a mí me ponen así entre la espada y la pared digo, "bueno no la hago, me voy", sentenció.

Tras esta revelación, Lucía Méndez se lamentó y dijo que en todo momento supo que su expareja había estado involucrado en la actitud de José Luis Rodríguez.

"El papel tuyo era extraordinario, tan así que viste a Antonio Lombardo, el papelazo que hizo Andrés García; y cuando te fuiste sentí que había sido Marcely, porque habíamos sido novios, terminamos, no nos volvimos a ver, él estaba como resentido conmigo (...)", expresó Lucía.

Ante tan incómoda situación, "El Puma" se disculpó con el pueblo mexicano ante su reacción y aseguró: "nunca supe esto, ahora me estoy enterando de toda esta verdad (...), porque yo jamás te despreciaría a ti ni a ninguna actriz mexicana".