Lucero, una de las actrices más queridas de México, dio detalles en su más reciente podcast acerca de uno de los momentos más felices, mediáticos y polémicos que tuvo junto a Manuel Mijares:su boda. Fue el evento social más importante de 1997 y se convirtió en el evento con más puntos de rating de la televisión mexicana de aquel año.

Aunque Lucero y Mijares querían mantener su matrimonio entre sus cercanos, la actriz contó que la idea de televisar provino de Emilio Azcárraga Milmo más conocido como “El Tigre”, dueño de Televisa. La razón que le dio fue que la transmisión le serviría para acercarla más a su público.

“Cuando se enteró de que estábamos por casarnos fue cuando me dijo: Me gustaría mucho que toda la gente en México pudiera verte en el día de tu boda, y que pudiera verte en tu gran momento? no se puede invitar a todas las personas que quisiéramos verte, que quisiéramos que te vieran en el día tan importante en tu vida, pero nos gustaría mucho y yo he pensado, poderlo transmitir en televisión”, aclaró Lucero en su Podcast.

Es entonces cuando ella y Mijares lo pensaron, les agradó la idea, pero decidieron poner condiciones. Entonces se reunieron con Azcárraga para plantear los términos en que se podría transmitir la boda y es que solicitaron que algunas partes fueran privadas.

“Realmente no se televisó la fiesta como tal, fue una grabación, televisar al aire, pasar la boda por la iglesia, si acaso el baile de los novios”, dijo en su podcast.

Algunas críticas y rumores sobre su matrimonio

Al ser el evento social más importante del año, con el alcance y las dos celebridades convertidos en marido y mujer que surgieron especulaciones y críticas en el que se decía que su matrimonio era una farsa construida por Televisa. En su podcast que publicó el pasado lunes 3 de agosto, la actriz lo desmintió y dijo que su matrimonio fue genuino y que ella se casó porque en ese momento estaba muy enamorada de de, en ese entonces, su marido.

“Tanto se dijo, tantas historias y leyendas que se van inventando y se decía en el contrato, casi que cuántos hijos debíamos tener y cuánto tiempo de matrimonio, puras bobadas, puras cosas fuera de contexto”, aclaró.

Además, reiteró que su boda con Mijares fue, sin duda, uno de sus momentos más felices en su vida, tanto así que cuando se separó de él, se prometió para sí misma no volverse a casar con sus futuras parejas:

“Claro que nos casamos perdidamente enamorados, felices, con la ilusión de formar una familia, los dos estábamos solteros en ese momento, nunca nos habíamos casado antes y era nuestra máxima ilusión, nuestro sueño, nuestra boda? Tenía 27 años? tan enamorada tan feliz y contenta de compartir mi vida con el hombre que yo en ese momento sabía que era el indicado...”

Lucero tuvo dos hijos con Mijares: Hogaza y José Manuel, de 15 y 17 años respectivamente. Sin embargo, tras 14 años de matrimonio, se separó el 2011.