Una increíble imagen y que llamó la atención de testigos dejó el lanzamiento de uno de los cohetes de la misión SpaceX Falcon9, expedición lderada por la NASA y la empresa de Elon Musk, que comenzó una nueva etapa de la carrera espacial teniendo como objetivo "abrir las puertas a que más personas vayan al espacio, también con fines turísticos" y da paso a la "era de los cohetes reutilizables".

Esto ha generado una serie de despegue de naves que lideran el proceso que da que hablar en todo el mundo y que vuelve a poner en la palestra al área ciéntifica y espacial en Estados Unidos.

Uno de esos lanzamientos, generó el denominado efecto Twilight, un juego de luces llamativo en nuestros cielos.

Falcon 9 launches its first mission for the @SpaceForceDoD pic.twitter.com/ZfWksqYMRr — SpaceX (@SpaceX) June 30, 2020

¿En qué consiste el efecto Twilight?

El fenómeno se provocó con el despegue del cohete SpaceX Falcon9 desde la base de Vandenberg de la Fuerza Aérea en el sur de California, que al momento de dejar la atmósfera gatilló el "efecto Twilight", donde la estela de la nave y su combinación con la luz del crepúsculo produjo formas insólitas.

Esta situación se precipita cuando las partículas no quemadas de combustible se condensan y congelan ante la presión atmosférica, y así los residuos de combustible se expanden explosivamente

Es un verdadero regalo visual por la forma de nube elíptica que se genera y que fue captado en fotos y vídeos por habitantes de Estados Unidos.