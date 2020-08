Una complicada situación de salud generó angustia en uno de los actores que fue parte de la serie Glee, producción cuyo elenco se ha visto marcado por tragedias como la reciente muerte de Naya Rivera.

Ahora el incidente lo protagoniza el actor Kevin McHale que dio vida a Artie en la ficción, quien vivió momentos de incertidumbre cuando su novio Austin McKenzie cayó enfermo al hospital por motivos desconocidos e inexplicables.

Según el mismo intérprete contó en Twitter, al principio pensó que su novio había contraído el coronavirus. Pero, para su sorpresa, el único culpable de la enfermedad de McKenzie fue él mismo.

"¿Alguna vez has cocinado poco las salchichas de pollo (sin querer) y se las has servido a tu novio y él se ha puesto muy muy mal y has pensado que era el covid y te has hecho las pruebas dos veces, pero no, resulta que solo es salmonela?", bromeó Kevin en su cuenta. "Debería romper conmigo. Yo lo haría", agregó.

But have you undercooked chicken sausage (unintentionally) and then served it to your bf and then he got superrrrr sick and you thought it was covid and you got tested twice but nah you just fed him salmonella? He should break up with me. I would.