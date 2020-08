View this post on Instagram

¡En plena pandemia! 👀 @camifdzoficial, hija de @alexoficial dio el sí a su novio #FranciscoBarba 👰🏻❤️🤵🏻 ¡Qué viva el AMOR! @entretenimientorcn #entretenimientorcn #CamilaFernandez #AlejandroFernandez #boda #matrimonio