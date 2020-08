La inesperada salida del aire después de 47 años del “Chavo del 8” también sorprendió a Édgar Vivar, el actor que interpretó al “Señor Barriga” y “Ñoño” en el popular programa mexicano. “Yo también me quedé estupefacto”, dijo durante una entrevista radial.

“Los derechos regresan a los herederos” de Roberto Gómez Bolaños, dijo de forma tajante Vivar a René Franco, del programa radiofónico La Taquilla. El famoso “Chavo del 8” antes de morir negoció los derechos de su obra y el contrato terminaba el 31 de julio de 2020.

Llegada esa fecha, los ejecutivos del canal mexicano y el Grupo Chespirito, conformado por los hijos del famoso comediante, no llegaron a un acuerdo. “Televisa no quiso renovarlo, no quiso pagar”, aseguró. “Para ellos es un producto demodé o con poco rentable”, detalló.

Ante la salida del aire del “Chavo del 8”, cuenta que recibió “llamadas telefónicas desde el río Bravo hasta Tierra del Fuego”. Por ello, se comunicó con Roberto Gómez Fernández, quien lleva las negociaciones.

¿Un nuevo “Chavo del 8?

A pesar de su sorpresa, Édgar Vivar cree que “es bueno, porque va a dar oportunidad para renegociar algo que le ha dado a Televisa muchísimos millones de dólares”. Y aclaró que muchos de los protagonistas del programa no disfrutaron de esas ganancias.

“Te hablo por mí, como intérprete y parte del programa, que gran parte de ese dinero nunca lo vimos nosotros”, le dijo a Franco. Explicó que “la ley de derechos de intérpretes (en México) es muy precaria en ese sentido, ya que se paga la décima parte de lo que devengó en el momento que se hizo el programa”.

Aunque Televisa tiene los derechos sobre los programas, al estar liberados los derechos sobre los personajes la familia Bolaños puede relanzar el “Chavo del 8”. “Otra televisora puede hacer una oferta”, agregó.