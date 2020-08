Al igual que otras apps de mensajería, Facebook Messenger es una de las más populares y usadas en el mundo, pero a pesar de ello, no todos conocen muchas de sus funciones que el usuario puede hacer mientras la usas.

La herramienta desarrollada por Facebook explora características desde personalización de chat, pasando por modificación en los elementos de comunicación y hasta facilidades de envío.

A continuación, 5 trucos que muchos desconocen

Colocar color a los chat

Para esos amantes de la personalización de las conversaciones, con Facebook Messenger cuenta con una función donde el usuario debe pulsar en Información o sobre el nombre de la persona con la que habla y en el menú de opciones selecciona Color para elegir el tono que más desee.

Incrementar el tamaño del like

El "Like" es quizás lo más conocido en redes sociales. En el caso de Messenger, existe un truco que se puede utilizar para sorprender a los amigos, y consiste en enviar un “súper” like gigante. Para hacerlo solo se debe dejar presionado el botón de like.

Coloca apodos

Muchas personas acostumbran a tener un amigo a quienes llaman por su apodo. Ahora en Facebook Messenger, también le permite a esos usuarios modificar el nombre de su contacto, asignándole un apodo dentro del chat.

Esta acción se logra presionando en Información o en el nombre de la persona, nuevamente al menú de opciones, luego seleccionando donde dice "Apodo" y escribiendo el nuevo “nombre”.

Cambiar el emoji de like por defecto

En el chat de Messenger aparece en emoji de like por defecto pero es posible cambiarlo por otro. Al estar en cualquier chat, la persona solo debe presionar Emoji/Emoticono y elegir el que desea para que se sustituya al like y aparezca en el lado derecho siempre.

Activar los gif

La popularidad de los GIF puede incorporarse a las conversaciones, el usuario solo debe pulsar en Emoticono y seleccionar GIF. Ahí se podrá buscar el que más le guste a la persona.