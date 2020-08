View this post on Instagram

Hoy es jueves y mi cuerpo lo sabe… aunque me quede en casa… voy a tener una cyber salida con mis amigas por Zoom, ¿Qué les parece mi look?⁣ .⁣ #citadeamigas #zoom #salidafemenina #amigasenpandemia #faloon #faloonlarraguibel #jueves