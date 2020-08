View this post on Instagram

Me encontré un #TBT de un gran momento con personas maravillosas. Junto a @lmxlm a principios de los años 90, cuando tuvimos el honor de ser los primeros artistas en grabar en el estudio, Crescent Moon, fundado por @emilioestefanjr. Gracias a @mariaelenaguerreiro por compartir este recuerdo tan especial. #AgradecidoTour #ElPumaEstáDeVuelta