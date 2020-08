¿Qué pasó?

Ya han transcurrido más de seis meses desde que el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, decidieron abandonar la familia real británica, en una decisión que continúa generando repercusiones hasta la actualidad.

Sobre este asunto, recientemente se conocieron nuevos antecedentes sobre el proceso de salida de los duques de Sussex y los esfuerzos de la reina Isabel II para mantenerlos en la familia.

Un período de prueba

Esta nueva información señala que la reina le habría propuesto a su nieto un período de prueba para volver a pertenecer a la realeza británica, si es que así lo deseaba una vez que cumpliera su tiempo junto a Meghan, y su hijo Archie, alejados de la Corona.

Este período de prueba habría sido de 12 meses, sin embargo, habría sido rechazado de forma inmediata por Harry, quien habría estado ansioso por dejar atrás sus deberes como miembro de la familia real, según consigna Daily Mail.

Según fuentes de la realeza, el príncipe tuvo que ser persuadido para aceptar la oferta de su abuela tras el rechazo inicial. “Se opuso rotundamente al proceso de revisión”, asegura la prensa británica.

¿Un posible retorno?

No obstante, todavía existiría una pequeña esperanza de un eventual regreso de Harry y su familia a la realeza, según una fuente cercana al príncipe.

“¿Debo descartar que asuman roles en la familia en un futuro? Absolutamente no. Pero un regreso a gran escala pronto no es probable. Eso no se debe a alguna animosidad ni nada de eso. Ellos todavía no han conseguido lo que buscaban hacer”, habría afirmado esta persona cercana a Harry.

En las próxima semanas será publicado el libro “Finding freedom, Harry and Meghan and the making of a modern royal family” (Buscando la libertad, Harry y Meghan y la construcción de una familia real moderna), en el cual se revelaría parte de los motivos que llevaron a los duques de Sussex a alejarse de la Corona.

