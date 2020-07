El actor mexicano Carlos Villagrán, quien dio vida a "Quico" en la afamada serie "El Chavo del 8", reveló una historia oculta que rodeó a la producción que sigue siendo todo un éxito a nivel internacional.

Esto porque el artista contó lo sucedido ante una millonaria oferta que recibió el elenco del programa para realizar una actuación privada para el fallecido y otrora líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria.

Fue en el programa argentino "Informados de todo", donde Villagrán confesó que el denominado capo del mundo del narcotráfico les ofreció un millón de dólares.

Elenco del Chavo actúo para Pablo Escobar

En su relato, Carlos Villagrán afirmó que él rechazó el importante ofrecimiento que le realizó Pablo Escobar en una de sus visitas a Bogotá, Colombia.

"Yo me ubicaba en el hotel Tequendama de Bogotá. Me llamaron de recepción y me dijeron que tres hombres querían hablar conmigo. Pensé que eran periodistas y dije que suban", comenzó relatando.

"Tenían un portafolio. Sacaron una chequera y dijeron 'mañana es el cumpleaños de la hija de mi patrón, ponga usted la cantidad, hasta un millón de dólares'. Se me heló el cuerpo. No esperaba una cosa así", agregó.

Sin embargo, el recordado Quico, que en ese momento se encontraba en Colombia con su circo, no quiso aceptar la propuesta.

Carlos Villagrán recordó la anécdota de la millonaria propuesta de Pablo Escobar que rechazó: "Me dio un miedo tremendo"



Exclusivo en #InformadosDeTodo pic.twitter.com/wz9l231c7t — América TV (@AmericaTV) July 29, 2020

"Lo único que se me ocurrió decir fue que tenía una claúsula en el contrato que solo podía participar en lo que vine. Me lo respetaron. Cerraron el portafolio, se despidieron muy bien de mí y se fueron", aseguró para luego agregar que "al haberme negado después me dio miedo. Todos los días cambiábamos la ruta del hotel al circo".

Eso sí, Villagrán agregó que Chespirito (Roberto Gómez Bolaños) y otros excompañeros participaron en una fiesta privada organizada por el exlíder del cartel de Medellín al sentenciar que "cuando todo el grupo de El Chavo del 8 fue, yo ya estaba afuera. Ellos sí trabajaron para Pablo Escobar".