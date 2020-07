Kim Kardashian y su marido, el rapero Kanye West, ya estarían viviendo separados, según información obtenida por el medio Page Six, tras la crisis que atraviesa la pareja luego de un episodio de bipolaridad del músico, que se presentó como candidato a la presidencia de Estados Unidos.

Kardashian y West se vieron esta semana brevemente en el rancho de Wyoming del artista, donde afirman reside ya a tiempo completo, después de un polémico acto político del cantante en el que reveló detalles extremadamente personales de su relación, como el hecho de que ambos se plantearon interrumpir el embarazo de la primera hija de ambos, North West.

"Kardashian, de 39 años, parecía llorar en las fotos de la pareja que tenía una conversación intensa, y voló en avión privado a Los Ángeles después de solo una noche con su esposo", señala el medio citado con las fotografías del momento.

No hay planes de divorcio

Las fuentes de Page Six negaron además que la famosa pareja este planteándose un divorcio, pero sí confirmaron que ambos llevan "un tiempo" haciendo vidas separadas. "Kanye está en Wyoming, esa es su base principal. Pero obviamente no son como otras parejas, tienen varias casas y aviones privados, así que no es como si no pudieran verse", concretó la fuente.

"Kim está completamente centrada en su familia y en proteger a sus hijos ahora mismo, porque son muy pequeños", agregó, a la par que señaló que la celebridad está haciendo todo lo posible por que la situación no afecte a North (de 7 años), Saint (4), Chicago (2) y Psalm (1).

Lo que dijo Kim

El pasado miércoles Kim Kardashian se refirió al trastorno bipolar que sufre su marido y pidió "compasión y empatía" tras comentarios y comportamientos del rapero estadounidense que causaron preocupación respecto a su salud mental.

Candidato declarado a la Casa Blanca, Kanye West hizo divagaciones y comentarios aparentemente incoherentes el domingo durante lo que se anunció como su primer acto de campaña en Charleston, Carolina del Sur. El día después, lunes, publicó una serie de mensajes extraños en su cuenta de Twitter, afirmando, entre otras cosas, que su esposa quería internarlo en una clínica psiquiátrica.

"Los que entienden de enfermedades mentales o trastornos compulsivos saben que la familia no tiene poder (sobre el enfermo) a menos que este sea menor de edad", escribió ella en sus redes sociales. "Los que no están al tanto de ello o lo ven de lejos pueden emitir juicios y no entender que depende de la persona pedir ayuda, independientemente de lo que intenten la familia y los seres queridos", agregó.