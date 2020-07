En el adelanto del libro “Finding Freedom” que fue publicado estos días en The Times, se reveló un hecho clave para la decisión de la pareja Meghan Markle y el Príncipe Harry para terminar su relación con la familia real, también llamada “Megxit”.

Y es que este fue a finales del año pasado, en un mensaje navideño por parte la Reina Isabel II cuando grabó su tradicional discurso, en el que decidió omitir una foto de ellos y la de su nieto Archie en su escritorio. En contraste, sí aparecían en las fotos los otros miembros de la familia.

Ante este hecho, tanto Harry como su esposa se sintieron muy dolidos y “hundidos” ante la opinión pública por la monarca. Esto porque estaban viviendo un momento difícil, en el cual estaban siendo duramente criticados por la prensa británica.

En el escritorio se podía visualizar las imágenes de su marido, el duque de Edimburgo; de su hijo, el príncipe Carlos junto a su esposa Camila Parker; el extinto rey George VI y los duques de Cambridge, William y Kate junto a sus nietos, George, Charlotte y Louis.

Algo curioso para los duques de Sussex porque el año anterior, aparecían en dos retratos del escritorio de la reina. Al parecer, este gesto fue después de que Harry y Meghan declinaran la invitación de la monarca de pasar Nochebuena con el resto de la familia real en su finca de Sandringham. Según el libro, esta fue la gota que rebalsó el vaso.

“Para Harry y para Meghan aquello fue otra clara señal de que tenían que forjar su propio camino fuera de la monarquía”, señala la publicación. Explicando además que el matrimonio llevaba un tiempo sintiéndose fuera de la institución y sintiendo que debían tomar su propio camino. No obstante, los autores del libro afirman que fue el propio príncipe quien tomó la decisión final de romper lazos con su familia.

Igualmente la pareja decidió envíarles una postal navideña, siendo esta vez la primera con el baby Archie, a través de la cuenta de Twitter de The Queen’s Commonwealth Trust.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl — The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019

Sin embargo, cuando la Reina realizó su discurso, todavía no se sabía que los duques de Sussex fueran a renunciar a sus cargos. La pareja real estaba en Canadá en una mansión que habían arrendado por tres semanas para celebrar la Navidad y disfrutar más tiempo de vacaciones, siendo el 8 de enero cuando confirmaron su salida.

