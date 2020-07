View this post on Instagram

Gracias, muchas gracias por sus numerosos mensajes de cariño, de apoyo, de abrazos fuertes, de estar presentes cuando uno más lo necesita... Que rico sentir su presencia durante ese momento difícil. Pero les aseguro que esa demostración de violencia gratuita hacia mi persona no va a cambiar en nada mi mirada llena de un sencillo cariño y respeto hacia Chile. No voy a dejar que esos delincuentes robarme el placer de sentirme feliz en ese maravilloso país que me llena con sus gentes y paisajes. Pero si la violencia es un tema muy preocupante desde años y está dañando el cotidiano de todos los chilenos así que su imagen país que está afectando al turismo , inversionistas extranjeros entre otros efectos secundarios... Les pido al gobierno de turno de actuar con conciencia desde ya, antes de que Chile se transforme en país non grata donde el miedo se acapara de nuestra vida y la violencia pasa a ser ordinaria. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes 🤗👨‍🍳❤️