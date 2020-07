View this post on Instagram

Aún no me la creó 😊🤯 subo este video solo para agradecerte @ozuna Por dar esta gran ayuda no sólo a mi y a @diegosmithl sino al género chileno que nos ayuda para estar en el mapa de la música urbana eres una persona humilde de verdad 🛸 Y gracias a todo los que ayudaron a que está canción fuera un éxito @spotify @spotifylatam @real_hazla @gasparalvarezl @bbjey619 @_gonzaortega @darwinpinto.rm @ivan.martinez.25 @davidwildcl @zlg_music @deepmusic_cl @estudioslafabrica y a todo quien nos ayudan siempre gracias a de corazon🤗 pronto anunciamos la fecha 🇨🇱🇵🇷🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥