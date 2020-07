Hace algunos días la periodista Fernanda Hansen reveló que el año pasado perdió el embarazo de la que sería su segunda hija, que ahora "está en el cielo". La comunicadora además confesó que no podrá convertirse en madre nuevamente ya que la ciencia no se lo permite.

Sobre la pérdida de la bebé, que fue hace casi un año, contó a LUN que el duelo perinatal "es un proceso muy difícil cuando una guagua es muy esperada y deseada".

Hansen detalló que fue en marzo de 2019 cuando se enteró que estaba embarazada de otro bebé que llegaría a acompañar a su hija Amalia de 4 años. "Era una súper noticia porque había tenido dos pérdidas antes. No le contamos a nadie hasta que en la ecografía del tercer mes supimos que venía muy mal", contó.

La bebé, a la que bautizaron Alma, venía enferma y "había que seguir con el embarazo, pero no llegaría a vivir". "Fue duro y en el segundo semestre la perdí", dijo.

El duelo

Fernanda contó que tras perder a la bebé no quiso hablar del tema, solo se tomó unos días de descanso y luego retomó su vida normal "cuando de verdad no estaba todo normal". "No me sentía preparada para hablarlo y eso pasa mucho con el duelo perinatal", indicó.

La periodista cree que el dolor se lleva muy en la intimidad ya que "hay una cierta forma de minimizar la ilusión que uno tiene". "Dicen que es común tener pérdidas en el primer trimestre. Ahí viene frases como 'la naturaleza es sabia' o 'mejor que haya sido ahora' cuando al final lo único que quieres es un abrazo y un lo siento", expresó.

Hansen contó además que en marzo de este año intentó nuevamente embarazarse a través de la fecundación in vitro, pero no resultó. "Me rendí y dije 'no voy a seguir nadando contra la corriente'", confesó, agregando que se encuentra en ese duelo de aceptar que no podrá tener más hijos, pero a la vez buscando nuevos sueños por cumplir para ella y su familia