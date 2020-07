La bailarina y exchica reality, Yamna Lobos, se convirtió en madre hace un par de semanas, en medio de la pandemia de coronavirus que afecta no solo a Chile, sino a todo el mundo.

Lobos ha estado documentando el proceso de maternidad en su cuenta de Instagram, donde mantiene actualizados a sus seguidores y fans sobre su experiencia siendo una mamá primeriza de una niña llamada Agustina.

"Cómo pasa el tiempo"

Esta semana la bailarina subió un tierno registro, en donde a través de fotos cuenta cómo ha sido este primer mes con su bebé.

En el video aparecen diferentes fotografías junto a su pareja y el padre de Agustina, Rodrigo Ramírez, en donde se ve que compartieron una torta por este hito en la vida de la guagua.

La también profesora de baile comentó más detalles de su maternidad: "El lunes 20 de julio mi Agus cumplió un mes de vida!!! Awww como pasa el tiempoooo esta tan grande y gordita jajaja! (sic)", partió, especificando que la alimenta solo con lactancia materna.

"Veo sus avances día a día y me emociono tanto sobre todo cuando me regala sonrisas!!! oooh me derrito.

Y cuando juega con su papa uufff! los 2 con baberos (sic)", prosiguió, generando un centenar de reacciones en sus seguidores.

Lactancia materna exclusiva

La lactancia materna exclusiva (LME), el método con que Yamna Lobos alimenta a su bebé, consiste en darle al recién nacido solamente leche de pecho, evitando otros líquidos y sólidos, cuenta la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su sitio web.

La OMS recomienda utilizar este sistema de forma única hasta que el niño o niña cumpla los seis meses de vida "para lograr un crecimiento, desarrollo y salud óptimos", y a medida que va creciendo, incorporar otros alimentos a su dieta a partir de los requerimientos nutricionales que presente.