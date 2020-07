Fue a través de Twitter que Carolina "Pampita" Ardohain informó que su cuenta de WhtsApp fue hackeada, lo que le generó un incidente con su actual marido Roberto García Moritán.

"Les quiero avisar a mis contactos que tengo WhatsApp hackeado. Cuando tenga novedades, les cuento. Ojalá se comunique alguien de WhatsApp conmigo y me ayude a resolverlo", expresó la modelo.

‼️ Le quiero avisar a mis contactos que tengo WhatsApp hackeado. Cuando tenga novedades, les cuento. Ojalá se comunique alguien de #whatsapp conmigo y ayude a resolverlo. @MovistarArg — Pampita Ardohain (@pampitaoficial) July 24, 2020

Posterior a eso, la también presentadora contó en su programa "Pampita online" que su esposo la llamó y le dijo "te envié un mensaje relindo y vos me contestaste solo gracias; refría", situación que alertó a la ex de Benjamín Vicuña.

Reiterados hackeos

Según declaraciones que dio Ardohain al programa LAM, "ya me pasó muchas veces. Con el Facebook, el mail, el Instagram, con todo". "Me ha pasado todo el tiempo, desde siempre, muchísimas veces me han pasado cosas de este tipo. Con el teléfono muchas veces, que se filtra el número, te entran miles de mensaje, ni siquiera podés volver a prender el teléfono y tenés que cambiar el número", agregó.

Agregó que a pesar de poner contraseñas difíciles, "no sé cómo lo hacen. Tengo gente que se ocupa de eso y que ellos hacen el reclamo como otras veces".

En horas de esta tarde la modelo contó a través de Twitter que "ya recuperé mi cuenta! Mil gracias Comisario Del Castillo y el Subcomisario Mendez de delitos informáticos, Alberto Armendariz de WhatsApp y @MovistarArg ! Recomiendo urgente la verificación de Dos Pasos para evitar que les hackeen sus cuentas!".