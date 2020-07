Este viernes se confirmó oficialmente que "The Walking Dead" no estrenará su temporada 11 que tenía programada para octubre de este año, recalendarización causada por la pandemia de coronavirus.

La noticia fue dada a conocer por la showrunner de la serie, Angela Kang, en el panel Comic-Con@Home, siendo la primera vez que la producción no podrá emitir una nueva temporada en octubre desde su debut en 2010.

Lo que se sabe de la undécima temporada es que la actriz Margot Bingham se suma al elenco para dar vida a Stephanie, la mujer al otro lado de la radio que ha estado hablando con Eugene durante la temporada 10 y que el último capítulo dio pistas sobre su inminente aparición.

La temporada 10

Recordemos que tras la crisis generada por la la pandemia, la décima temporada de The Walking Dead terminó en el episodio 15 y no en el capítulo 16 como se esperaba. "Desafortunadamente los eventos actuales han hecho imposible el completar la post-producción del final de la décima temporada de The Walking Dead", informó la cadena AMC en marzo pasado.

Sin embargo, ahora se anunció que el final de la temporada 10 se emitirá finalmente el próximo 4 de octubre en Estados Unidos y también se reveló un avance del capítulo que puedes ver a continuación:

Kang confirmó que esta temporada además se extenderá ya que se agregarán seis episodios que se considerarán parte de la décima entrega, los que serán filmados y emitidos a principios de 2021, teniendo 22 episodios en total y convirtiéndose así en la temporada más larga en la historia de la serie.