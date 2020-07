"No bailes sola" es la nueva canción que estrenó hace unos días Danna Paola junto a Sebastián Yatra, colaboración que tiene a la actriz y cantante "muy feliz por ser la mexicana que está poniendo el nombre de México en alto y me hace sentir muy orgullosa y me gusta decirlo porque no esperaba lo que estaba pasando”.

En conversación con Meganoticias.cl, la cantante y actriz contó que trabajar con el colombiano ha sido "muy loco". "Se dio genuinamente y nos juntamos a componer vía Facetime. Hoy tenemos la canción que nace de algo mágico ya que es difícil trabajar con esta nueva modalidad. Fluyó muy bien, hay una muy buena química al momento de componer, tenemos una similitud al momento de trabajar", expresó.

Durante los últimos meses y a pesar de la pandemia, Danna ha lanzado varias canciones y noticias sobre su carrera musical. Una de ellas tiene que ver con la colaboración que realizará con la chilena Denise Rosenthal y la española Lola Índigo que se titula "Santería", canción que definió como "una bomba. Esta combinación de estos tres países, de estas tres mujeres tan poderosas, diferentes y tan empoderadas".

Rumores y cuarentena

Estos meses en cuarentena Danna los ha definido como "sanadores" ya que fue una pausa necesaria dentro de su ajetreada vida. Sin embargo, también ha debido enfrentar los rumores de una supuesta relación amorosa con Sebastián Yatra, e incluso algunos la señalan como la culpable del quiebre del colombiano con Tini Stoessel, dividiendo además a sus fans.

Sobre esto, expresó que "hay un respeto muy grande, yo respeto a cada mujer que está en la industria, yo no vengo a competir". "Al momento de colaborar con un colega que decidió tener su relación, no tiene nada que ver conmigo", agregó.

Respecto a Yatra dijo que "es un gran colega y amigo y al final entre fandoms no hay que tener odio. De este lado ya me río, respeto el trabajo de todas las mujeres y de eso se trata".

Danna Paola además confirmó que está saliendo con alguien y "salen estas cosas que se inventan, hay que tener respeto sobre lo que estén pasando por las dos partes porque también somos seres humanos”.

La entrevista

Danna Paola además nos contó de su paso por "Élite" e incluso expresó que no se cierra a la serie ya que "es un show que siempre sorprende".

Revisa aquí la entrevista completa: