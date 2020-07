Además de su carrera en la actuación, donde recientemente lo vimos como el malvado Leonardo San Martín en Verdades Ocultas, el actor Carlos Díaz también se dedica en paralelo a la docencia.

Hace ya varios años que es profesor en la Facultad de Comunciaciones de la Universidad del Desarrollo, donde imparte la cátedra de Sociedad y Cultura a los alumnos de primer año de la carrera de Publicidad.

Sin embargo, nunca lo había hecho de manera virtual, pero, al igual que mucho docente a lo largo del país, debió implementar sus clases de manera online debido a la pandemia del coronavirus en Chile.

"Primera vez que tuve que hacer clases online, resultó un desafío", señaló el actor de 46 años a LUN. Además agregó que "nunca había hecho clases frente a un computador, las circunstancias obligaron a que se hiciera así y en mi caso todo esto fue nuevo".

Su experiencia

Esya nueva experiencia virtual para Carlos Díaz no estuvo exenta de momentos difíciles ya que, según él mismo expresó, "al principio fue angustiante". "Me dio mucho miedo, me dio angustia el hecho de no estar en contacto directo con los alumnos, es muy fuerte", agregó.

A pesar de que en un comienza no sentía el feedback de sus alumnos por lo que parecía que estuviera hablando solo a diferencia de las clases presenciales, asegura que "las cosas han andado mucho mejor".

En tanto, sobre el uso de la tecnología dijo que no ha tenido problemas ni con la cámara ni el micrófono, pero que la conexión a internet ha sido su principal dificultad, pero agradece la comprensión y respeto de sus estudiantes.

Al finalizar el semestre Carlos compartió una reflexión en su Instagram expresando "mis respetos enormes a todos los que han seguido entregando contenidos y sobre todo acompañando a miles de estudiantes en estos momentos tan difíciles. Me hace valorar aún más el trabajo de millones de profesores que con pasión dan todo su mejor esfuerzo a sus alumnos y aun así la sociedad no valora su entrega".

