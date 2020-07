El actor Guido Vecchiola, de destacadas apariciones en variadas teleseries nacionales hace varios años, explicó por qué dejó esa labor, justo cuando estaba en su mejor momento.

Y es que el reestreno de antiguas novelas -como “Brujas”-, lo trajeron de vuelta.

En el año 1999, luego de participar en la telenovela “Sabor a ti”, el actor tomó una drástica decisión.

“Decidí irme de viaje a Europa, alejándome así del mundo de las teleseries”, confesó a un "13Live", el que conduce Francisca García- Huidobro.

Posterior a dicha teleserie, lo llamaron para participar en “Piel Canela”, pero rechazó la solicitud porque, según afirma, estaba cansado y además venía saliendo de una relación amorosa. “Necesitaba salir”, agregó.

Si bien se iba a quedar en Europa por solo un año para estudiar cine, al final se terminó quedando tres, situación que lo alejó definitivamente de las teleseries.

El futuro del actor

En una entrevista que dio Vecchiola a principios de este año al portal Fotech, sostuvo que quiere volver a actuar, pero esta vez con otras cosas, como una comedia entretenida. “A lo mejor podemos hacer algo diferente acá”, expresó.

Confesó, además, que “salirse de la televisión y volver a ser un NN me resulta muy agradable, me gusta el hecho de poder observar y no sentirme observado. Ahora soy yo el que está observando y puedo captar mejor. Estoy absorbiendo las nuevas generaciones, cómo piensan y para donde va todo”.