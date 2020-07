¿Qué pasó?

Jorge Zabaleta reveló a través de Instagram un desconocido momento de su carrera, en donde se enfrentó a golpes con un marino que golpeó a Gonzalo Valenzuela, mientras los actores compartían en un bar junto a más amigos.

El comentario lo hizo en el programa online que el conductor Francisco Saavedra tiene en su cuenta de dicha plataforma social.

La pelea

Zabaleta relató que la pelea tuvo lugar en una concurrida discoteque viñamarina en el año 2003, cuando grababa la teleserie "Machos".

Allí, con Gonzalo Valenzuela y otros actores de la producción salieron a compartir en la noche, cuando una pelea ocurrió en el lugar.

"Fuimos al casino de Viña, estábamos en la discoteque y de repente cacho que había un viejo, como un marino, echándole la foca no sé si a Gonzalo (Valenzuela), no me acuerdo", comenzó contando el actor.

"(Los marinos) Eran como los machos de la zona. Entonces nosotros llegamos para arrebatarles ese puesto (...) Llegamos y empiezan a web... Se meten otros marinos. Dije ‘va a quedar la cagá’, porque Gonzalo es de mecha corta (sic.)", prosiguió.

"Y de repente veo que vuela un combo, ¡fum!, y le pegan un combo al marino. El we... era grande y ni se movió. Y se tiran los otros (sic.)".

El actor sostuvo, además, que un uniformado le pegó con un objeto contundente a Gonzalo Valenzuela.

"El marino le pegó con un vaso, le partió la cara acá (se apunta la frente). Yo estaba ensangrentado entero. Pensé que me habían pegado un corte, porque estaba lleno de sangre. Me empecé a revisar si tenía algún corte. Fue heavy. La media pelea", enfatizó Zabaleta.

Este violento hecho no se registró en los programas de farándula ni los matinales de aquella época, porque los actores involucrados decidieron bajarle el perfil a la violenta trifulca.

"Nos fuimos piola a la clínica Reñaca, con Gonzalo y su tajo. Después no pudo grabar más, tenía que grabar por un solo lado de la cara, nada más", confesó Jorge.

Asimismo, tuvo que enfrentar a la justicia por verse envuelto en la pelea junto a Valenzuela: "Adivina quiénes terminaron en la justicia? ¡Gonzalo y yo! Y yo no tenía nada que ver", puntualizó.

El motivo de la pelea

De acuerdo al relato de Zabaleta, la pelea se habría originado luego que los actores de la teleserie intentaron seducir a una mujer en la discoteque.

"Se picaron porque nos estábamos engrupiendo a unas chiquillas. Si nos creíamos la raja. Estábamos como medios locos. Nos creíamos hermanos. Es que fue mucho el éxito, fue demasiado", remató.