Uno de los papeles televisivos más recordados de la actriz Leonor Varela fue el de Pola Santa María, en la teleserie nacional "Tic Tac", grabada en 1997.

La producción suma cientos de fanáticos hasta el día de hoy. Incluso, tres de sus seguidores realizaron un programa por redes sociales.

Allí reunieron a Leonor Varela, Bastián Bodenhöfer y Jorge Hevia Jr, quienes recordaron pasajes de la historia y revelaron algunas anécdotas desconocidas hasta hoy.

El accidente

En medio de la conversación, la actriz de 47 años radicada en Estados Unidos, contó que grabó Tic Tac al mismo tiempo que "El hombre de la máscara de hierro", junto a Jeremy Irons y Leonardo Di Caprio.

Además, recordó el grave accidente en los capítulos finales de la teleserie donde se fracturó una vértebra.

"Fue súper heavy. Estuve tres semanas inmovilizada en cama y tuve que volver a grabar", contó.

Agregó que "no estaba en condiciones y tenía que ir igual. Fue muy difícil y muy dura la exigencia laboral que había en ese momento. Luego de las grabaciones, me tiraba al suelo a llorar del dolor".

Al finalizar las grabaciones, contó que se le acercó Vicente Sabatini para ofrecerle el protagónico de "Iorana", pero rechazó la propuesta y regresó a Francia a continuar con sus compromisos actorales.

"En Chile tuve mucho rechazo a que la gente se relacione por medio de la fama conmigo", explicó.

Sobre su papel, indicó que "me generó ruido que fuera tan unidimensional, que no evolucionara nunca. Al principio estaba bien, pero después me frustraba hacer lo mismo. Fue difícil".