¿Qué pasó?

El afamado cantante argentino, Pablito Ruiz, que a los 12 años deslumbró en la década del los 80' con temas como"Mi chica ideal", "Sol de verano" y en 1988 "Oh mamá, ella me ha besado", realizó una dura confesión relatando un triste episodio que marcó su carrera y que incluso, lo llevó a emigrar de su país.

Fue en medio de una entrevista que brindó el artista, cuyo nombre real es Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vidoz, al programa Pronto con el periodista Matías Vázquez, donde indicó que una imitación que venía acompañada de burlas sobre su sexualidad lo llevó a radicarse fuera de su tierra.

Burlas afectaron en demasía a su madre

Según indicó el artista, todo ocurrió hace tres décadas y al momento de ver una parodia que hacían de él en el programa "Ritmo de la Noche" conducido por Marcelo Tinelli cuando el cómico Miguel del Sel realizó su imitación.

"Me ridiculizaban y yo era un nene. Tendría 15 años y no tenía muy definida mi sexualidad. Era finales de la década del 80 y empezó la prensa amarillista a especular con mi sexualidad. No era feliz cuando lo veía", aseveró Ruiz.

"A mí me ponía mal, pero me daba más bronca ver a mi mamá sufriendo porque, obviamente, no le gustaba que se burlen de su hijo. Pero bueno, tenía mis fans y mucho éxito, eso me daba alegría", agregó.

A pesar de haber vendido un millón de copias gracias al single "Oh, mamá", contó que optó por dejar el país.

"Llegué a Miami y por suerte me fue bien. Estuve diez años trabajando allá", concluyó.

En 2016 tuvo un encuentro con su imitador

Con el paso de los años, Pablo Ruiz admitió que ya cerró "esa herida" y relató su encuentro con el imitador en un programa de televisión.

Fue en 2016, cuando el artista compartió con Miguel del Sel en el espacio de la animadora Susana Giménez, donde cantaron juntos y logró entablar una relación cordial con el actor santafesino.

"Fuimos al living de Susana, estaba él e hizo la imitación, y mi mamá se pudo descargar un poco, lo arreglamos ahí. Pasó el tiempo y soy un tipo que no guarda rencor", sentenció Pablito Ruiz.