Nuevamente una triste noticia enluta al mundo de Hollywood, tras la confirmación de la muerte de Grant Imahara, quien participó activamente en el programa Cazadores de Mitos de Discovery Channel y quien también tenía expertiz en los efectos especiales en el cine, participando incluso en la producción de películas de Star Wars.

De acuerdo a The Hollywood Reporter el presentador murió a sus 49 años debido a un aneurisma cerebral, situación que fue lamentada por un representante de Discovery de manera oficial. "Nuestro corazón está roto al oír las noticias sobre Grant. Fue una parte importante de nuestra familia y un hombre extraordinario. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia", indicó.

Una vez que comenzó a circular la información su excompañero Adam Savage utilizó su cuenta de redes sociales para lamentar lo sucedido, remarcando que ambos estuvieron juntos en varios proyectos juntos aparte de Cazadores de Mitos.

"Estoy sin palabras. He sido parte de dos grandes familias con Grant Imahara en los últimos 22 años. Fue un ingeniero, artista e intérprete brillante, pero también era una persona tan generosa, tranquila y gentil. Trabajar con él fue muy divertido. Lo extrañaré", indicó.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.