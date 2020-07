Finalmente el cantante José Luis Rodríguez, “El Puma”, dio su versión sobre la noticia que estalló en las redes sociales la semana pasada. En una transmisión en vivo con la intérprete española Natalia Jiménez explicó en detalle lo que opina sobre convertirse en padre de gemelos a sus 77 años.

“Yo no sé de dónde salió esa noticia. En principio dije ‘Guao, le tengo que preguntar a Carolina. Mira, ¿tú estás embarazada?”, afirmó. A lo que su esposa, de 52 años, le contestó: 'Que yo sepa no. A menos que sea el Espíritu Santo y me preñó'”.

Entre bromas con Jiménez, “El Puma” reiteró que “no es cierto que Carolina esté embarazada esperando gemelos. Pero les prometo una cosa, yo personalmente voy a seguir intentándolo. Voy a esforzarme día y noche, voy a meterme dos litros de testosterona para ver si puedo complacer a la gente”.

La noticia fue difundida en el canal de YouTube de “Karol y Tamiko”, luego fue replicada por la periodista mexicana Ana María Canseco en su blog, así como varios medios de Miami, Florida.

Desilusionados

En otro momento, el cantante hizo mención a la reacción eufórica de sus admiradores y los comentarios de sus detractores: “Lamento desilusionarlos amigos, porque muchos se alegraron. Los menos dijeron cosas negativas”.

En el post donde subió su conversación con Natalia Jiménez admitió que “en realidad ese tipo de ‘noticias’ lo que hacen es divertirme”.

Cuando la exintegrante de La Quinta Estación le preguntó si se atrevería a convertirse en padre a su edad, José Luis Rodríguez respondió categóricamente: “Yo no le haría eso a Carolina”.

Cree que es momento de “vivir la vida un poco” y “poder servir a la gente”.

Por su parte, los seguidores de “El Puma” dejaron cientos de comentarios sobre sus declaraciones.

“Eso ya lo sospechábamos casi todos”; “¡Igual sería una alegría!”, “Lástima que no estén embarazad@s, sigan intentándolo, bien sabes que el que persevera vence”, escribieron en la publicación.