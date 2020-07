En paralelo a su carrera como creador, compositor y vocalista de la banda nacional Villa Cariño, Max Vivar lanzó este viernes "La Duda", su primera canción como solista que vio la luz en medio de la pandemia por el coronavirus.

El cantante deja claro eso sí que "este proyecto en realidad partió hace unos años, pero tardó en ver la luz dado que mi corazón siempre ha estado en mi grupo, con mis compañeros de Villa Cariño; no me estoy yendo de la banda, jamás lo haría, no podría abandonar a mis compañeros".

Y fueron sus mismo compañeros quienes lo acompañan en su aventura como solista ya que contó con "la colaboración de Simón Collyer en el bajo y Yamil Salah en un segundo sintetizador.

Su carrera solista

Sobre cómo nacieron sus pasos musicales alejado de Villa Cariños, Máx indicó a Meganoticias.cl que vienen "de la necesidad de expresar otros sentimientos y explorar desde lugares con otros estilos musicales, que siempre me han gustado".

"En Villa siempre vivirá esa 'cumbia loca' que nació hace 12 años. En este proyecto solista paralelo iré explorando diferentes estilos y eso me llena, pues la música es lo que amo", agregó, lo que queda demostrado en su primer sencillo que lo acerca al funk y letras introspectivas "que nacieron dentro de los altos y bajos de mi vida".

El video de La Duda

El video fue grabado a finales de abril en plena cuarentena bajo la dirección de Pascal Krumm. "Empezamos a pensar cómo lo hacemos, sin luces profesionales, y de repente me dijo que lo hiciera solo con mi celular, conseguí un trípode. Durante un mes me tuve que filmar, a veces no habían ganas, nos empezamos a embalar dentro de la cuarentena que tiene de dulce y agraz", cuenta.

"Pero lo rico fue que filmar durante un mes significó tener la compañía de Pascal y en el camino fui aprendiendo cosas. Después de un mes de frustraciones salió este material hecho con un celular, respetando la cuarentena como un acto solidario”, dice Max sobre cómo surgió el clip.