Sony sigue, de a poco, liberando más detalles de la nueva PlayStation 5, que se espera salga a la venta a finales del 2020 en el mercado.

Ya han revelado cómo será físicamente la consola y esta semana, han difundido cómo sera el envoltorio de los juegos físicos que se podrán comprar ocuparlos en esta.

A través de Twitter, la compañía coreana adjunto una imagen del juego "Spiderman Miles Morales", con la leyenda "un vistazo a cómo se verán los juegos de PS5 cuando los veas en las tiendas a partir de estas vacaciones".

En el posteo, se puede ver que la caja es similar a las de las películas de Blu-ray, puesto que las cajas tienen el mismo porte e incluso, el mismo tono azul claro. Eso sí, en la imagen del videojuego tiene en la parte superior una franja blanca en donde aparece el logo de la PS5.

A sneak peek at what PS5 games will look like when you see them on store shelves starting this holiday: https://t.co/i2ByEdWYRS pic.twitter.com/TmB4FzFMJZ