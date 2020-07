¿Qué pasó?

La "guerra" que enfrenta hace meses Meghan Markle en contra de la prensa británica esta semana sumó un nuevo capítulo, luego que la actriz emitiera un comunicado en donde pide a los tribunales ingleses que Associated Newspaper, el conglomerado periodístico que demanda, no exponga el nombre de cinco de sus amigas más personales.

Estas mujeres hace un año hablaron con la revista People, en donde le brindaron datos de Markle a un periodista que elaboró una crónica de la ex Duquesa de Sussex, en torno a cómo estaba llevando el embarazo y además, la defendieron del asedio periodístico de los los medios británicos que por estos días está demandando, Mail on Sunday y el Daily Mail.

¿Por qué los medios revelarían el nombre de sus amigas?

Las amigas en conversación con People, además de contarles lo anteriormente expuesto, también le dijeron al periodista que la actriz le envió una carta a su padre, en donde le pide en buenos términos reparar la relación entre ellos.

Esta misiva finalmente fue filtrada por su progenitor a los medios ya mencionados. La defensa del conglomerado periodístico, que enfrenta cargos por violación a la privacidad, entre otros, arguye que ellos supieron de la existencia del escrito justamente, gracias a sus cinco amigas que hablaron con la revista estadounidense.

De acuerdo a lo expuesto por Markle, Associated Newspaper estaría pensando revelar el nombre de las mujeres en su sitio web para justificar su actuar frente al público, acción que la actriz considera "una amenaza para el bienestar emocional y mental" de sus amigas.

El comunicado de Meghan

"Associated Newspapers Limited, propietario de The Daily Mail y Mail on Sunday, amenazan con publicar los nombres de cinco mujeres, cinco ciudadanas privadas que eligieron por su cuenta hablar anónimamente con un medio de comunicación de EEUU hace más de un año, para defenderme del comportamiento de intimidación de los medios sensacionlistas de Gran Bretaña", parte el escrito de Markle.

"Estas cinco mujeres no están siendo juzgadas y yo tampoco. La editorial de Mail on Sunday es la que está siendo juzgada. Es esta editorial la que actuó ilegalmente y está tratando de evadir la responsabilidad; crear un circo y distraer la atención de este asunto: el Mail on Sunday publicó ilegalmente mi carta privada", prosigue.

"Cada una de estas mujeres es una ciudadana privada, una madre joven, y cada una tiene derecho a la privacidad. Tanto el Mail on Sunday como el sistema judicial tienen su nombres de manera confidencial, pero Mail on Sunday los quiere exponer en su página web sin más razón que el clickbait, representando una amenaza para su bienestar emocional y mental", continúa.

"Respetuosamente le pido al tribunal que trate este asunto legal con la sensibilidad que merece, y que evite que el editor de Mail on Sunday abuse del proceso legal al identificar a estas personas anónimas, un privilegio en el que estos periódicos realmente confían para proteger sus propias fuentes confidenciales", remató en el escrito, de acuerdo al medio Hola.

