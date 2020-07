El actor Andrés García, de 79 años, aseguró que ya está listo para el romance, tras confirmar su divorcio después de 20 años de matrimonio con Margarita Portillo. Sin embargo, admitió que el coronavirus lo mantiene sin una nueva pareja, aunque dice que su “bombita” ya está lista.

En una entrevista para el programa Despierta América, Andrés García contó detalles sobre su separación: “Cada vez que nos comunicamos es discutir. Ya yo no quiero discutir con nadie. Margarita y yo tenemos mucho tiempo, una relación muy larga y esto trae un desgaste”.

“Nunca me ha tocado ninguna fácil”, soltó al reflexionar sobre sus cuatro matrimonios que no han sido impedimento para sus múltiples romances. A la vez certificó que ya está listo para un nuevo amor, solo que la pandemia lo mantiene contenido.

Andrés García cauteloso con el Covid-19

“La ‘bombita’ funciona, el problema ahora es el coronavirus, no te puedes relacionar así como así, yo no lo he encontrado la solución todavía a eso, quisiera encontrársela, pero todavía no se la veo, porque te arriesgas a contagiarte, (pero) estoy esperando a que llegue”, dijo al matutino de Univisión.

El galán de telenovelas, nacido en República Dominicana, no tiene problemas en confesar que a su edad es ayudado por un implante para mantener una vida sexual muy activa.

En una entrevista anterior, aseveró que había utilizado varias: “El doctor me dijo que dura toda una vida, luego otro que dura más de 15 años, pero a mí ninguna me ha durado más de siete”.

Sus declaraciones generaron polémica en las redes sociales. Algunos usuarios los criticaron por su edad: “Si le llega la próxima (novia) es para cambiar pañales. No creo que la ‘bombita’ funcione ni con gasolina”; “Ya apláquese señor Andrés, ya pasaron sus mejores tiempos. Ahora disfrute su vejez”.