ABOGADO LE PONE UN ALTO A JOAQUIN MUÑOZ PARA QUE NO HABLE MÁS SOBRE JUAN GABRIEL!! Luego de los dimes y diretes en torno a que #JuanGabriel está vivo, que #IvanAguilera no es el heredero y que no existe un testamento, versiones que #JoaquinMuñoz difundió en los medios de comunicación; es #GuillermoPous, abogado y albacea del #DivoDeJuarez quien le pone un alto y lo bloquea legalmente, gracias al juicio que emprendió en su contra en el juzgado civil de #SanLuisPotosí El abogado y albacea de Juan Gabriel explica cómo logró desestimar los argumentos de Muñoz a través de una sentencia interlocutoria, "sentencia no definitiva, pero lo que hace es echar abajo toda la argumentación absurda del señor Muñoz", explicó el abogado. Con dicho movimiento legal, Joaquín Muñoz queda inhabilitado para hablar del caso y en calidad de mentiroso, pues todo este tiempo se ha hecho pasar por amigo cercano del cantante “JuanGabriel” para obtener cuadro en diversos programas de televisión. Tu Equipo #ChismeNoLike #elisaberistain #javierceriani #StoriesNewsByClauKosters @ClaudiaKosters1