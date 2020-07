Los fanáticos de PlayStation están expectantes ante todo lo que se puede saber del nuevo producto de Sony, del cual hasta el momento solo se conoce el diseño que fue revelado durante el evento "The Future of Gaming" en junio pasado.

Por eso, algunos "insiders" han comenzado a revelar alguna información que han obtenido de sus fuentes al interior de la compañía sobre la PS5, la cual de acuerdo a filtraciones, ya tendría fecha en que saldrá al mercado.

La compañía japonesa apenas ha adelantado que la consola estará disponible para su compra antes de Navidad de 2020, algo que se confirmó gracias al usuario de redes sociales Roberto Serrano, quien aseguró que los fanáticos podrán adquirirla desde el 27 de noviembre próximo.

*BREAKING NEWS*



@Xbox and @PlayStation fans



If Lockhart will be released this year, Xbox next-gen console release date will be -1 week



#XboxSeriesX #XboxSeriesS 11.19.2020

#PS5 11.27.2020



*To Be Confirmed*

_



Microsoft and Sony can change it in any time for any reason pic.twitter.com/wf3QbpSLgg