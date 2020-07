Este miércoles se liberó el primer adelanto de la segunda temporada de The Boys, la serie de Amazon Prime Video que tuvo gran popularidad con su primera entrega.

Los tres primeros episodios de la producción se estrenarán en la plataforma digital el próximo 4 de septiembre de 2020. Los cinco capítulos posteriores estarán disponibles cada viernes, culminando en un final de temporada épico el 9 de octubre.

La historia

La temporada 2 muestra a The Boys huyendo de la ley, perseguidos por los Supes y tratando desesperadamente de reagruparse y luchar contra Vought. En secreto, Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) y Kimiko (Karen Fukuhara) intentan adaptarse a una nueva normalidad, sin encontrar a Butcher (Karl Urban) por ningún lado.

Mientras tanto, Starlight (Erin Moriarty) debe encontrar su lugar en The Seven al mismo tiempo que Homelander (Antony Starr) se propone tomar el control por completo. Su poder se ve amenazado con la incorporación de Stormfront (Aya Cash), una nueva Supe conocedora de las redes sociales, que tiene sus propios planes. Además de eso, la amenaza de los Supervillanos toma el centro del escenario y hace olas cuando Vought busca capitalizar la paranoia de la nación.

Los Supes de The Seven también incluyen a Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) y Black Noir (Nathan Mitchell). Las estrellas recurrentes en la segunda temporada incluyen a Claudia Doumit, Goran Visnijc, Malcolm Barrett, Colby Minifie, Shantel VanSanten, Cameron Crovetti, PJ Byrne, Laila Robbins y Giancarlo Esposito regresando como el jefe Vought, Stan Edgar, entre otros.

