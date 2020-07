View this post on Instagram

Thank you for making #Limbo another classic hitting this week over 1 billion views on @youtubemusic . My goal with Limbo was to create a timeless video with our own world. This is at Centro Ceremonial Otomí, a magical, iconic place. Mi meta con Limbo fue crear un video intemporal con nuestro propio mundo. Esto es en el Centro Ceremonial Otomí, que es un lugar mágico, icónico. Recuerdo que la temperatura estaba como a 45 grados y aunque el video trasmitía calor estábamos pasando frío. La modelo Natalia es brasileña y había ganado un concurso en Brasil. Nos encantó su actitud de Reina para el video. Una de mis partes favoritas del video fue cuando creamos con #Zumba una coreografía única e invitamos a #Gina y sus hijas . #Limbo nos abrió las puertas en nuevos mercados y se convirtió en un himno mundial. Lo mejor de todo es que parece que salió AYER!.. lo clásico nunca muere.