Hoy fue muy lindo hacer una mini visita a @elalvaradooficial con @carlosdanielalvaradoa y @danialvarado323 y reírnos un rato! Estos meses han sido duros y no sabemos aún que viene, pero el amor de familia es lo más importante. La primera foto está dedicada a mi @carolinatorrealba12 Ese cuadro es muy especial! Daniel nos leyó la fecha y nos sorprendimos 2003. Un Mirthate!! Vean la otra foto y la broma de Carlos Daniel. Así somos juntos! Gracias Dios mío!!