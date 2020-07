Hace unos días el nombre de la actriz Lily James se convirtió en uno de los más buscado luego de que fuera vista en una romántica cita con Chris Evans, famoso por interpretar a Capitán América en la saga Avengers.

Según registró Daily Mail, Evans de 39 años fue visto durante el pasado fin de semana paseando por el Club Mark’s en Londres con la actriz Lily James de 31, quienes a pesar de que intentaron escapar de los fotógrafos, fueron vistos ingresando al mismo hotel.

Princesa Disney

La actriz británica saltó a la fama al interpretar a Lady Rose MacClare en la serie Downton Abbey. Tras eso, fue elegida para dar vida a La Cenicienta en la producción live action de Disney, donde compartió elenco con Cate Blanchett, Richard Madden y Helena Bonham Carter.

Pero su papel como la famosa princesa también implicó un sacrificio en Lily quien se sometió a una estricta dieta para lograr usar el icónico vestido de Cenicienta.

Según contó en ese entonces, se sometió a una dieta líquida para así poder aguantar el incómodo corsé que moldeaba su figura para el personaje, situación que una vez estrenada la película le valió varias críticas por lo delgado del personaje.

La misma actriz contó que no disfrutó esa experiencia señalando que "cuando tenía puesto el corsé, estábamos en días continuos así no nos deteníamos para almorzar o tomar el té, comíamos cuando aún estábamos en movimiento. En ese caso, yo no podía desatar el corsé. Así que si comía comidas sólidas, realmente no la podría digerir y estaría vomitando sobre la cara de Richard (Madden) durante toda la tarde, y eso no iba a ser muy placentero. Tomaba sopa para poder continuar alimentándome sin tener que atorarme".

Su mensaje

Lily James convirtió su mala experiencia en mensaje positivo para las mujeres con problemas de autoestima. "Creo que a veces cuando las chicas están creciendo, se crean una mala idea de cómo debe lucir una mujer y creo que es muy importante estar saludable, segura de ti misma y ser natural. Y no poner mucha presión en tratar de ser delgada", dijo en ese entonces.