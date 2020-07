View this post on Instagram

La felicidad absoluta es 50% del amor mas grande que uno pueda conocer y 50% del dolor mas intenso. Ayer nació Maya, una niña tranquila y dulce que quería llegar al mundo YA, así que hubo que sacarla de cesárea casi urgente. Me quedé sin líquido amniótico y tanto ella como yo bajamos de peso radicalmente en una semana. Nunca esperé tener un parto así, todo lo contrario me había preparado muchísimo para el parto natural. Pero la vida se encarga permanentemente de recordarnos que uno no manda por mas que lo planifique todo 🤷‍♀️ Ahora si puedo entender lo que es el amor verdadero, no quiero dormir para no dejar de mirarla. Perdonen a todos si no puedo responder sus lindos mensajes que siempre me mandan, estoy adolorida de veritas! Gracias por toda la compañia y apoyo que me han dado estos últimos meses, han sido un pilar dentro de esta situación tan rara que estamos viviendo. Viva la comunidad Insta Mama 😁🥳👏