“Mi papá entendió bastante rápido. Creo que él sintió la energía y le gustaba burlarse de mí de la misma manera en que molestaría a mis hermanos como: ‘Oh, te conseguiste una novia”, contó Paris Jackson a sus seguidores en su nuevo programa, emitido por Facebook Watch y que hace junto a su novio Gabriel Glenn.

La única hija de Michael Jackson habló sin filtros sobre sus preferencias sexuales en el primer episodio de “Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn”, que se transmitirá todos los martes hasta el 4 de agosto.

Reconoce que el apoyo de su padre fue vital para seguir adelante. “Tengo mucha suerte de tener eso, especialmente tan joven, creo que tenía 8 o 9 años. No muchos niños tienen esa experiencia”, comentó.

Saliendo del closet

La actriz, cantante y modelo se define como gay, a pesar de su relación con Glenn. “Digo que soy gay, porque supongo que lo soy, pero no me consideraría bisexual porque he salido con alguien más que hombres y mujeres”, explicó.

Paris Jackson admitió que “nunca creí que terminaría con un tipo” y reafirmó su creencia basada en la cantidad de relaciones que ha tenido en su vida. “El público sólo conoce tres relaciones a largo plazo en las que he estado y han sido con hombres. El público no conoce la mayoría de las relaciones en las que he estado”, dijo.

Depresión y autoestima

En el segundo episodio, la hija de Michael Jackson reconoció que ha sufrido de depresión y que tiene baja autoestima. “Personalmente, hay un par de cosas que probablemente me gustaría solucionar sobre mí. Ni siquiera estoy cerca de amarme a mí misma”, dijo.

También explicó cómo la depresión afecta su vida: “Mii depresión viene en oleadas. Entonces, aunque los mínimos son insoportablemente bajos, preferiría eso, ya sabes, que nada. El dolor es mucho mejor que simplemente adormecerse porque al menos te sientes alguna cosa”.