¿Qué pasó?

El 31 de marzo de 2020, Meghan Markle cortó todo tipo de obligación real con la monarquía inglesa, que obtuvo tras su casamiento con el príncipe Harry el pasado 19 de mayo de 2018 en el castillo de Windsor.

La también actriz, hace un tiempo inició una demanda contra el medio Mail on Sunday y a su empresa matriz, Associated Newspapers, por "dar informaciones falsas" sobre ella con el objetivo de perjudicarla.

Esta semana los abogados de la mujer presentaron pruebas en contra del tabloide, en donde dan a conocer nuevos detalles de cómo fue su vida siendo parte de la realeza británica.

Meghan se sintió "desprotegida"

Tras unirse sentimentalmente con el Príncipe Harry, Meghan Markle acaparó todo tipo de portadas y artículos en la prensa inglesa. Entre toda esta mediática cobertura, hubo, a juicio de ella, muchas publicaciones que no se ajustaban a la realidad.

Frente a este tipo de noticias, Markle habría intentado defenderse, sin embargo, la Corona tiene una estricta regla que le impide, a cualquier miembro de la familia, referirse a una publicación aunque sea falsa.

Lo anterior, en pleno embarazo, la hizo sentir "desprotegida" por parte de la familia real, y además le derivo una “tremenda angustia emocional y daños a su salud mental”, de acuerdo a Infobae.

Una millonaria boda

Varios medios británicos como The Sun, The Mirror, The Mail y The Express, criticaron el millonario gasto que tuvo la boda entre ella y el Príncipe Harry, el cual fue avaluado en 30 millones de dólares y fue íntegramente pagado por los contribuyentes del país.

La defensa de Meghan Markle argulló que el evento celebrado en el Castillo de Windsor terminó recaudando en términos de turismo, más de mil millones de dólares, cifra que supera con creces lo gastado en el matrimonio.

Los medios anteriormente mencionados fueron con los que la duquesa dejó de colaborar tras esgrimir que publicaban información falsa sobre ella y su marido.

La Reina está "enojada" con Meghan

Esta demanda no solo pone de manifiesto la guerra de Markle contra la prensa británica, sino también evidencia sus sensaciones tras su breve paso en la monarquía británica. Su suegro y sus cuñados, es decir el príncipe Carlos, William y Kate, estarían devastados por los dichos de Meghan Markle.

Sin embargo, quien más estaría resentida por sus palabras, sería la reina Isabel II, la cual, tras leer lo manifestado por la defensa de Markle, se habría sentido bastante decepcionada e incluso, enojada, ya que ella sentiría que siempre trató de integrarla a la familia.

Lo anterior, lo explica el autor real Phil Dampier, se debe a que la reina rompió el protocolo con la actriz estadounidense al "invitar a Meghan a la Navidad en Sandringham antes de casarse", es decir, en el año 2017.

Además, el hombre recuerda al Daily Telegraph que Isabel II les regaló una lujosa casa en Frogmore Cottage, que el matrimonio terminó remodelándola gastando más de 2 mil 500 millones de dólares, dinero que nuevamente vino de parte de los contribuyentes y en la cual no residen actualmente, porque se mudaron a Estados Unidos.