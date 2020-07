¿Qué pasó?

El paradero de la madre de Luis Miguel es un misterio que lleva más de 20 años sin poder resolverse. La mujer, Marcela Basteri, está desaparecida desde el año 1996.

La mamá del artista fue vista por última vez en el aeropuerto de Pisa, en Italia, y desde entonces nada se ha sabido de ella. Rumores hay cientos, que Luisito Rey la mandó a matar, que murió en enfrentamientos de bandas narcos rivales o que se convirtió en una vagabunda viviendo en Buenos Aires, Argentina.

Sin embargo, una nueva investigación de un periodista argentino especializado en espectáculos, llamado Luis Ventura, habría dado con la ubicación actual de la mujer.

El lugar exacto de la mujer

Ventura lleva años buscando a la madre de Luis Miguel, y al parecer, tras mucho tiempo intentándolo, el periodista lo habría logrado.

En el programa Fantino a la tarde de un canal trasandino, el profesional indicó “Yo ya tengo a la madre de Luis Miguel en imágenes, pero todavía no las he podido poner”, señaló el hombre, revelando además que estaría en Argentina.

Amenazas en contra del periodista

El conductor del espacio le preguntó por qué no publicaba las fotografías de la mujer, frente a lo cual Luis Ventura respondió que no lo hacía porque lo han amenazado para que no lo haga.

"Yo he recibido llamadas intimidatorias, tenemos una amenaza en la procución de un alcalde español que nos apunta con un escopeta, diciendo que no sigamos perjudicando a quienes consideran que quedan heridos con toda esta movida", señaló.

La teoría del profesional indica que la mujer se encontraría internada en un hospital psiquiátrico del país atlántico, resguardada por un círculo íntimo de su propio hijo, el cantante Luis Miguel.