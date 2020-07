El exparticipante de Calle 7, Felipe "Chico" Camus, se encuentra hace dos años viviendo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde conduce el programa que lleva el mismo nombre del espacio que lo vio nacer.

Es por eso que la pandemia del coronavirus lo pilló en ese país, donde ha pasado su cuarentena haciendo ejercicios o pintando zapatillas. Sin embargo, también atravesó un complicado momento de salud, según reveló hace algunos días.

Camus se contagió de coronavirus y dengue al mismo tiempo, sumándose así a las cifras oficiales de Bolivia que alcanza 32.125 casos confirmados, y 1.071 muertes por coronavirus.

Sus síntomas

En conversación por Instagram con la modelo Nataly Chilet, Camus reveló que tuvo "un dolor de cabeza que no me dejaba dormir. Tenía mucha fiebre y hasta 40 grados". Por lo mismo, "al otro día me hice el examen del dengue y salí positivo. Al siguiente me hice el del Covid y también salí positivo".

Debido a que se encuentra solo en el país altiplánico, tuvo que ingeniárselas para cuidarse de ambas enfermedades.

"Calentaba agua y le echaba sal. Hacía gárgaras y lo hacía tres veces al día para que no llegará a los pulmones. En una olla ponía eucaliptus con agua y con el vapor mataba los bichos".

"Perdí un poquito el olfato y un día tampoco podía respirar en la noche. Por suerte me hice los exámenes y no tuve problema alguno", agregó, señalando que aún se encuentra en confinamiento preventivo por lo que pasó su cumpleaños número 33 en solitario.

Su vida personal

Felipe Camus contó que su estadía en Bolivia es parte de cumplir sus metas profesionales, pero que también tiene sueños personales por los que trabaja. "Me gustaría concretar algún día formar una familia", expresó.

El joven reveló que está soltero, pero conociendo a alguien.

"Estoy en una etapa bonita, una persona que me llena en todos los sentidos", señaló, agregando que "ella ha sido un pilar en todo esto, nos estamos conociendo en un contexto de cuarentena, en esta oportunidad uno tiene que esforzarse mucho más, entonces la mente la tienes mucho más ocupada usando redes sociales, videollamada. Cuando pase todo esto, uno igual tiene la oportunidad de demostrar lo que uno siente".