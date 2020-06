El escritor chileno José Ignacio "Chascas" Valenzuela concretó un importante logro en su carrera tras firmar un acuerdo con Sony Pictures Television para desarrollar proyectos en la pantalla chica.

Según informó Variety, el primer proyecto tiene que ver con su novela "El filo de tu piel", la que será llevada a TV. "Como un prolífico guionista, Chascas y su impecable manera de contar historias es esencial para representar de manera importante a la comunidad LGBTQ en la televisión", dijo Ana Bond, vocera de Sony.

"¡Todavía no me repongo de esta sorpresa!", expresó Valenzuela a través de su cuenta de Twitter donde compartió el artículo del citado medio, al que también declaró que "realmente es un sueño hecho realidad que la historia más importante y singular de mi carrera sea llevada a la vida por una compañía como Sony".

