¿Qué pasó?

Este martes 30 de junio se confirmó la muerte del histórico comediante estadounidense Carl Reiner a los 98 años, reconocido por ser el creador de "Dick Van Dyke Show" de CBS y su carrera como guionista, productor y director.

Según informa Variety, la asistente del legendario comediante confirmó que el deceso de Reiner se produjo por causas naturales en su casa en Beverly Hills, Los Ángeles.

Su carrera

Carls Reiner ganó nueve premios Emmy durante su carrera. Sus películas más populares como director fueron "Oh God", "The Jerk", y "All of me", con estrellas como Steve Martin y el fallecido George Burns.

Gozó de gran popularidad con las películas "Ocean’s Eleven" y en la televisión con papeles en comedias como "Two and a Half Men" y "Hot in Cleveland". También hizo trabajo de voz para programas como "Family Guy", "American Dad", "King of the Hill" y "Bob's Burgers".

Además participó como presentador en programas como "Your Show of Shows" de NBC y en "Keep Talking". Su carrera también suma guiones para Broadway y actuaciones en otra decenas de películas, incluyendo "The Spirit of '76" en 1990, dirigida por su hijo Lucas.

Su último tuit

En sus últimos años, Reiner fue un icono de la comedia, venerado y respetado por su versatilidad como intérprete y guionista. Además, a pesar de su edad se mantuvo siempre activo en redes sociales donde mostró su oposición a Trump e incluso posteó un día antes de morir.

As I arose at 7:30 this morning, I was saddened to relive the day that led up to the election of a bankrupted and corrupt businessman who had no qualifications to be the leader of any country in the civilized world... — carl reiner (@carlreiner) June 29, 2020

"Cuando me levanté a las 7:30 de esta mañana, me entristeció revivir el día que condujo a la elección de un hombre de negocios corrupto y en bancarrota que no tenía calificaciones para ser el líder de ningún país en el mundo civilizado", expresó.