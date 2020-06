¿Qué pasó?

La conocida compañía de espectáculos "Cirque du Soleil" anunció este lunes que pidió protección judicial para reestructurarse debido a los efectos que ha dejado la crisis del coronavirus en la empresa.

La compañía con sede en Montreal se acogió a la Ley de Acuerdo de Acreedores de Empresas en Canadá y al capítulo 15 del Código de Quiebras de Estados Unidos para así evitar una bancarrota.

"Debido al tremendo impacto financiero de la crisis sanitaria en la compañía y el hecho de que no tenemos claro un calendario de cuando podremos volver al escenario, no tenemos opción más que tomar una pausa. Esto nos permitirá construir una organización más resistente y viable que será capaz de enfrentar el territorio desconocido que trajo el Covid-19", dijo la compañía en su sitio web.

El grupo alcanzó en paralelo un acuerdo de compra por sus actuales accionistas, que son fondos de inversión estadounidenses y chinos así como la administradora de fondos de pensión Caisse de dépôt et placement de Québec, con el objetivo de ser luego rematada en subasta, indicó la agencia AFP.

Efectos del coronavirus

Debido a la pandemia los espectáculos fueron suspendidos en todo el mundo hace ya tres meses, situación que afectó financieramente a la compañía.

Actualmente tienen una deuda de casi 1.000 millones de dólares, razón por la cual ya se han despedido alrededor de 3.500 personas.

Cirque du Soleil mantenía seis espectáculos en la ciudad de Las Vegas y una serie de show que recorrían el mundo. Entre ellos destacan "O", "Michael Jackson ONE" y "The Beatles LOVE". Solo "The Land of Fantasy" en China está en funciones tras reanudarse el pasado 3 de junio.

Despedida del público

Durante la jornada además la compañía utilizó su cuenta de Twitter para despedirse momentáneamente de su público y asegurar la validez de las entradas ya adquiridas.

"Por ahora nuestros espectáculos están en espera, pero es solo un intermedio. Muy pronto los focos volverán a iluminar el escenario y el sonido de los calurosos aplausos volverá a resonar -no solo desde la sala sino también desde el escenario- porque al unísono celebraremos este gran regreso, ¡Juntos! Y por descontado, al igual que el sol sale cada día, Cirque du Soleil volverá, ¡más brillante que nunca!", indicaron.

En los próximos días, posiblemente le surjan preguntas. Si ya tiene entradas para nuestro show, éstas siguen siendo válidas. En breve recibirá un email con más información. Para el resto de dudas, consulte la sección FAQ de nuestra web: https://t.co/MGJfZUk8Qr pic.twitter.com/WoUupfxJq8 — Cirque du Soleil (@Cirque) June 29, 2020

