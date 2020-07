“Tengo una grabación de una reunión que hubo donde a mí se me amenazó de que si yo peleaba la patria potestad yo me atenía a las consecuencias, porque la señora tenía unos padrinos y mucho poder”, fue una de las acusaciones que lanzó Julián Gil contra su ex pareja, Marjorie De Sousa, tras hacerse público que la actriz venezolana solicita la patria potestad de su hijo Matías.

“¿Por qué me fui de México? Me fui de México porque se me amenazó y todavía se me sigue amenazando. Yo amo México, mi carrera estaba en México, mi vida estaba en México. Me tuve que ir por la presión”, denunció el actor argentino a través de un Instagram Live.

Los abogados de Marjorie De Sousa emitieron un comunicado, donde afirman que el 8 de enero de 2020 informaron a Julián Gil de la nueva acción legal, que abre una nueva etapa en la guerra judicial que mantienen por el pequeño de 3 años.

“Esta es la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. Pero, como madre, estoy obligada a enfrentar esta triste situación con el único objetivo de proteger los derechos de mi hijo Matías”, aseveró De Sousa.

Aquí está la demanda que interpuso Marjorie de Sousa en contra de Julian Gil para quitarle la patria potestad del menor, así como el comunicado de la actriz sobre este proceso legal... @juliangil @MarjoDSousa pic.twitter.com/Mo2ei54RNY — Mariana Zepeda 💫 (@Mariana_Zepeda) June 29, 2020

“Soy una chequera”: Julián Gil

En la transmisión en vivo, realizada la madrugada del domingo 28 de junio, Julián Gil aseguró que el proceso fue iniciado el año pasado y no en 2020. “Le tiene que dar vergüenza decirlo, disfrazan el comunicado, es una demanda que tiene ya como 7-8 meses”, aseguró.

Gil está convencido de que De Sousa ganará la demanda por “manejo de influencias, poder, corrupción en el sistema judicial de México y todas las demás artimañas que están dispuestos a hacer”.

Pero además preguntó: “¿Para qué yo quiero la patria potestad de mi hijo si no me sirve de nada, hoy la tengo y solo me sirve para pagar pensión, pagar pensión, pagar pensión, soy una chequera”.

Y cuestiona a la actriz y modelo por su decisión: “Quiero que me diga cuáles son las razones por las que no puedo compartir o tener una vida saludable con mi hijo”.

Reacciones de famosos

En medio de la batalla legal, famosos le han ofrecido apoyo a ambas partes. A la publicación de Julián Gil se mostraron solidarios la ex Miss Universo venezolana, Alicia Machado, y el ex esposo de Paulina Rubio, Nicolás “Colate” Vallejo.

“¡La mayor bajeza que puede cometer una madre es pretender tener el amor y en su cama a un hombre a cambio de su derecho a la paternidad a cambio de los hijos! El tiempo no perdona. Tu tranquilo. ¡El Niño volverá a ti con todo el amor en deuda que no le permitieron sentir! Bendiciones”, escribió la también actriz.

Mientras que “Colate” opinó que “el daño que le está haciendo esa señora a vuestro hijo ya es irreparable y el pobre lo va a sufrir de por vida. El Niño te necesita cada día, sigue luchando al final conseguirás restablecer sus derechos fundamentales.(...) El Amor es más fuerte que el odio y la corrupción”.