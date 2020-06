Patricio Frez es diagnosticado con cáncer de hígado: "No estoy asustado"

¿Qué pasó?

El conocido locutor de radio y televisión, Patricio Frez, se encuentra hospitalizado por su conocido problema al hígado.

El profesional, desde el año 2019, presenta una cirrosis hepática hereditaria y también un cáncer al hígado.

¿Qué dijo?

Frez habló desde la clínica, luego que la Iglesia a la que pertenece confirmara su situación.

“Tuvo una complicación en su estado de salud, lo anterior motivó su traslado a las Clínica San Carlos de Apoquindo”, se dijo en un comunicado.

Claro que el propio locutor dio su versión de los hechos a LUN.

“Está complicada la cosa, estoy en la clínica por el problema en el hígado, pero hay que seguir nomás”, aseveró.

Añadió que “me subió la bilirrubina (sustancia segregada por el hígado) y tengo líquido en el estómago. Eso me saca el estudio clínico que me están haciendo. Éste incluye inmunoterapia y quimioterapia, así es que estoy acá por una punción que me tienen que hacer”.

Para cerrar sentenció que “el hígado está muy malo y la vena porta (que transporta sangre al órgano) está con una trombo, y eso es peligroso, según los médicos”.