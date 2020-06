Netflix acaba de estrenar la película “Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga”, una comedia que promete encantar sus espectadores con muchas sátiras y parodias.

En la trama, los protagonistas Will Ferrell y Rachel McAdams interpretan a Lars Erickssong e Sigrit Ericksdottir, un dúo de Islandia llamado “Fire Saga”, cuyo el gran sueño es participar del festival de música “Eurovisión”.

Todo empieza cuando la familia de los pequeños Lars y Sigrit, se reúne para ver el festival de 1976, en el cual salió como ganador el grupo ABBA con el tema “Waterloo”.

Años más tarde, el dúo que cantaba en un bar consigue finalmente participar del gran evento, no por su calidad musical, sino porque los otros artistas mueren en un accidente.

Escrito por el mismo Will Ferrel y dirigido por David Dobkin, la producción cuenta con la participación de otros artistas de la música, como Demi Lovato.



Descubre qué están hablando sobre la película en las redes sociales:

Sí no tenéis planes para esta noche o este fin de semana, si os gusta @Eurovision , no os podéis perder l nueva película d @netflix : "Eurovision song contest:the story of Fire Saga" (Festival de la canción de Eurovisión:la historia de Fire Saga). Nos ha encantado!!!

Pos me ha encantao "Festival de la canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga". Pero es que me encanta Will Ferrell y me flipa eurovision asi que no soy objetivo. Reconozco que son dos conceptos que no pegan demasiado, pero el resultado me toca la patata. pic.twitter.com/AfLD8TiSck