El actor estadounidense Mike Henry, anunció este viernes 26 de junio que renunció a su personaje en la serie Padre de Familia para que su rol lo tome un afroamericano.

La noticia fue dada a conocer mediante la cuenta de Twitter de Henry, quien afirmó que dejará de ser la voz de Cleveland en la popular serie animada de la cadena FOX.

"Ha sido un honor interpretar a Cleveland en Family Guy durante 20 años", detalló en la red social el actor.

Con respecto a las razones, expresó que "me encanta este personaje, pero las personas de color deberían interpretar personajes de color. Por lo tanto, dejaré el cargo".

En esta línea, el actor estadounidense recibió el apoyo de sus más de 16 mil seguidores en la plataforma, que tuvieron opiniones divididas en relación a su decisión.

It’s been an honor to play Cleveland on Family Guy for 20 years. I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role. pic.twitter.com/FmKasWITKT