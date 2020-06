View this post on Instagram

Autoridades de Guerrero no permitan esto !!! cuando no hay gente en las playas se está limpiando el mar y que es lo que están echando???..... detengan eso 🙌🏻ATENCIÓN URGENTE @gobiernodeguerrero #Repost from @arturoislasallende Mientras no hay bañistas, ni turistas ni un alma en las playas de Acapulco, se aprovechan y vacían el drenaje directamente en el mar, no nada más es un tema de contaminación a gran escala, es un problema de salud pública y es la prueba perfecta que aunque el planeta trata de recuperarse lentamente nosotros no ayudamos ni tantito. Si lo quieren compartir bien, quizás sancionen a los responsables, por lo pronto aquí está la prueba de que nadar en esa playa es nadar en nuestra propia mierda...